Повідомлено про підозру ексчиновниці КМДА, діями якої завдано збитків більше ніж на ₴11 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 повідомлено про підозру колишньому начальнику відділу з адміністрування пайової участі Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за фактом зловживання своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, колишній чиновник Київської міської ради всупереч нормам законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, уклала додаткову угоду до договору пайової участі у зв’язку із будівництвом громадського центру з офісними приміщеннями та паркінгом у Дніпровському районні міста Києва.

Крім того, ексчиновниця склала розрахунки обсягу додаткової участі (внеску), на умовах вигідних забудовнику, що призвело до ненадходження до столичного бюджету понад 11 млн грн на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, що є тяжкими наслідками.

Наразі досудове розслідування триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура