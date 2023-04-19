Повідомлено про підозру екснардепу-комуняці, який поширював проросійські агітаційні листівки

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Черговим прихильником «руського миру» виявився колишній народний депутат від забороненої Комуністичної партії України.

За даними слідства, чоловік активно займався проросійською пропагандою. Він виготовляв агітаційні листівки на підтримку рф та роздруковував їх вдома на власному принтері.

Після цього колишній нардеп розповсюджував їх по Харківському району серед місцевих мешканців.

За результатами проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення, у листівках міститься інформація щодо виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, яка має публічний характер та інформаційний потенціал впливу на систему знань, соціальні установки, емоційну, когнітивну та мотиваційну сфери, стимулюючи у читачів позитивне схвалення, виправдовувальне ставлення до збройної агресії РФ проти України.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ ВП №3 Харківського РУП №1

ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура