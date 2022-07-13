Повідомлено про підозру групі шахраїв, які відбирали майно у громадян, в тому числі неповнолітніх

Працівники ДБР викрили організовану злочинну групу, яка шахрайством відбирала майно громадян України, у тому числі неповнолітніх.

До злочинної групи входили колишній депутат однієї з обласних рад України та колишній працівник керівної ланки одного із Департаментів Національної поліції України, нотаріуси, а також іноземці.

Шахраї вносили недостовірні дані до офіційних документів та несанкціоновано змінювали відомості в офіційних реєстрах. Таким чином відбирали власність, а потім легалізували її через різні незаконні схеми.

Встановлено, що злочинна група заволоділа майном громадян України принаймні на 2,2 млн грн. Інші оборудки ще встановлюються. Серед жертв виявлена й 10 річна дитина.

За оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР та Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, проведені обшуки в учасників організованої групи та дотичних осіб. Під час слідчих дій вилучено документи, які підтверджують вчинення злочинів, мобільні телефони, електронні носії інформації, оригінали документів, а також гербові печатки різних державних установ та судів.

На даний час організатору незаконної оборудки повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 357 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток), та за ч. 3 ст. 358 КК України (Підроблення документів), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство).

Також за цими статтями повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи та приватному нотаріусу за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники організованої групи та особи, які сприяли вчиненню злочинів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР