Повідомлено про підозру керівнику управління Держгеокадастру в Донецькій області

Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що призвело до збитків у 840 тисяч гривень.

Посадовець всупереч діючому законодавству передав землі пайового фонду, що знаходились у колективній власності колгоспу, підконтрольним особам. В наслідок зловживання посадовцем своїм службовим становищем членів колгоспу незаконно було позбавлено права на ці паї. Сума збитків становить 840 тисяч гривень.

В ході слідства оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області разом зі слідчими обласної поліції та прокурорами Донецької обласної прокуратури зібрали матеріали причетності керівника держустанови до злочину, що стали підставою для оголошення йому про підозру.

29 жовтня очільнику обласного управління Держгеокадастру правоохоронці повідомили про підозру ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 8 500 до 17 000 гривень.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України