Повідомлено про підозру колаборанту, який допомогав окупантам у с. Верхня Роганка на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 55-річному чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцевий приватний підприємець добровільно пішов на співпрацю з ворогом з перших днів окупації села Верхня Роганка Харківської області. Чоловік дозволив ворожій армії використовувати своє домоволодіння для розміщення військовими бойових припасів.

Колаборант передав російським військовим спеціальну будівельну техніку, щоб окупанти облаштували захисні споруди та вогневі позиції для протидії ЗСУ.

Після деокупації населеного пункту, за порадою російських ляльководів, підозрюваний виїхав на тимчасово окуповану територію.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура