Повідомлено про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині

Працівники ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини. Молодший лейтенант побив солдата-строковика в навчальному центрі.

«Виховна бесіда» із солдатом відбулась начебто, за те, що той був напідпитку. Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження.

Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину.

Наразі, молодшому лейтенанту повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Командира відсторонено від посади на час розслідування.

Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР