Повідомлено про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
Працівники ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини. Молодший лейтенант побив солдата-строковика в навчальному центрі.
«Виховна бесіда» із солдатом відбулась начебто, за те, що той був напідпитку. Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження.
Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину.
Наразі, молодшому лейтенанту повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Командира відсторонено від посади на час розслідування.
Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.