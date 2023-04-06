Повідомлено про підозру пропагандисту, який вихваляє окупаційну владу в Донецьку

Слідчі Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях повідомили про підозру пропагадисту «Аналітичної служби Донбасу». Так зване ЗМІ є одним з рупоров терористичної «днр», а сам «воєнкор» створює фейкові інфоприводи та активно розповсюджує антиукраїнську пропаганду.

Служба встановила, що зловмисник добровільно супроводжує бойовиків під час бойових дій проти українських захисників. Зрадник здійснює підбір тем для проросійських новинних сюжетів, організовує зйомки для свого інформаційного агентства та російських ЗМІ, в яких возвеличує кремлівського диктатора й дискредитує Україну та ЗСУ.

Крім того, він особисто надає інтерв’ю для друкованих видань рф, в яких викладає неправдиву інформацію щодо обстрілів окупованих територій Донеччини, проведення фейкового плебісциту 2022 року, намагається лигітимізуати окупаційну адміністрацію та виправдати російську агресію.

Пропагандистські «зусилля» мали маніпулювати свідомістю мешканців окупованої Донеччини в інтересах рф для підтримки дій окупаційних військ.

Дії пропагандиста кваліфіковані слідчими СБУ за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Невдовзі зловмисника буде оголошено в розшук.

Відповідно до санкції статті йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк