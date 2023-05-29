Повідомлено про підозру ще п’ятьом мешканкам Луганщини за участь в організації та проведенні псевдореферендуму

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури п’ятьом громадянкам України повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у вересні 2022 року жительки смт Лозно-Олександрівка Сватівського району проводили незаконне «волевиявлення» на тимчасово окупованій території селища.

Фейковий захід проходив у місцевому будинку культури.

За активну співпрацю з окупаційною владою колаборантки отримали «посади» так званого «секретаря» та «членів» в одній «територіальній виборчій комісії».

Згідно з функціями «секретаря», підозрювана слідкувала за порядком під час проведення псевдореферендуму, перевіряла протоколи та на їх основі аналізувала «результати».

Інші – складали списки виборців, проводили ідентифікацію осіб, що прийшли на виборчі дільниці, видавали та підраховували «бюлетені» для голосування.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранток у розшук та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)