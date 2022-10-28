Повідомлено про підозру службовим особам компанії, які не сплатили ₴22,6 млн. податків

Директору та головному бухгалтеру Приватного акціонерного товариства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб ПАТ, які протягом 2020-2021 років порушували порядок ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності.

Встановлено, що для здійснення господарської діяльності – розробки корисних копалин, товариство орендувало земельну ділянку, що відноситься до ділянок державної і комунальної власності, у райдержадміністрації. З метою ухилення від сплати податків, порушники умисно занизили розмір орендної плати за земельні ділянки. Такі дії службових осіб товариства призвели до фактичного ненадходження до бюджету у сумі 22,6 млн гривень.

Відомості до ЄРДР внесенні на підставі аналітичного продукту складеного фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.