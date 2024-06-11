Повідомлено про підозру трьом представникам «мбд лнр», які катували цивільних на захопленій Луганщині

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом громадянам у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрювані ‒ проросійськи налаштовані мешканці Луганська та Кадіївки, які стали представниками «силового» блоку окупаційної адміністрації псевдореспубліки.

Один обійняв посаду «начальника Сватівського мрв мдб лнр» та двоє ‒ «оперативних співробітників мдб лнр».

У березні 2022 року фігуранти разом із представниками військ держави-агресора облаштували катівню у захопленій адмінбудівлі Сватівської податкової інспекції. Там знущалися над місцевим цивільним населенням.

Серед потерпілих ‒ ексміський голова, депутат райради та держслужбовиця.

Так звані «співробітники» незаконно проникали до домоволодінь, проводили там обшуки та погрожували застосуванням вогнепальної зброї. Після чого позбавляли волі потерпілих, протиправно їх утримували та катували.

За усною вказівкою «начальника» затриманих били прикладом автомату та кулаками, обливали частини тіла киплячою водою. До вух жінки також привʼязували дроти та били електрострумом. У такий спосіб їх змушували розказувати про патріотично налаштованих місцевих жителів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантів у розшук.

Ідентифікація всіх причетних до заборонених Женевською Конвенцією дій стосовно мирного населення триває.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури