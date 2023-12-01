Повідомлено про підозру військовому, який під час війни продав дизельне пальне свого підрозділу

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області. Він продав понад 20 тонн стратегічного палива під час російського повномасштабного вторгнення.

Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Задля власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень.

Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі.

Наразі командиру взводу повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР