Повідомлено про підозру заступнику директора КП в Києві, який закупив непотрібне обладнання

Слідчі Територіального управління ДБР Києва повідомили про підозру заступнику директора комунального підприємства «Спортивний комплекс», через службову недбалість якого були витрачені мільйони на непотрібне обладнання.

Чиновник організував закупку теплових насосів під час реконструкції оздоровчого комплексу у Києві, що не було передбачено проєктно-кошторисною документацією реконструкції.

Збитки територіальній громаді Києва становлять 6,9 млн гривень.

Заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

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