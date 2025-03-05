Повідомлено про підозру жінці, яка обікрала столичний салон краси

Зловмисниця працювала у перукарні прибиральницею та, користуючись вільним доступом й відсутністю персоналу на місці, поцупила з приміщення гроші, телефон та косметику. Жінка перебуває на іспитовому терміні за попередні крадіжки, наступні вісім років вона може провести за ґратами.

До Святошинського управління поліції звернулася працівниця місцевого салону краси та повідомила про те, що вранці виявила, що з місця роботи зникли косметичні засоби, гроші та мобільний телефон.

В ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що до вчинення злочину причетна 43-річна місцева мешканка, яка працює у закладі прибиральницею. Скориставшись відсутністю персоналу на роботі, порушниця прийшла рано вранці й викрала понад 20 тисяч гривень виручки, мобільний телефон марки «Samsung» та косметичні засоби, спричинивши збитків на суму близько 40 тисяч гривень.

Працівники Святошинського управління поліції затримали підозрювану за місцем її проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалось, що остання вже неодноразово притягувалась до відповідальності за аналогічні злочини та наразі перебуває на іспитовому терміні.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили речові докази, та повідомили киянці про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва