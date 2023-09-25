Повідомляв, де роздають повістки – на Буковині викрито адміністратора viber-спільноти

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 33-річному жителю Дністровського району повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний створив та адміністрував спільноту у месенджері «Viber» для розміщення повідомлень про час та місце вручення повісток. З березня 2022 року на вказаному ресурсі щоденно з’являлась інформація про місця вручення повісток співробітниками ТЦК та СП, що давало можливість особам призовного віку уникати отримання таких повісток.

Для збору відомостей про «локації» адміністратор спільноти використовував власну мережу інформаторів серед місцевих жителів Дністровського району Чернівецької області. Станом на вересень 2023 року спільнота налічувала майже 1500 учасників.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБ України у Чернівецькій області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура