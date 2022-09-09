Працівник Секретаріату Кабміну 15 років шпигував на користь РФ: подробиці справи

Шевченківський районний суд Києва визнав винним у державній зраді Василя Мехеду, який працював в управлінні секретаріату Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 серпня.

Обвинувачений із липня 2000-го працював у Секретаріаті уряду, а з 30 серпня 2019 року — на посаді старшого референта відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань Прем’єр-міністра.

За матеріалами справи, чиновника завербували ще у 2007 році. Чоловік, якого він називає колегою, попросив допомоги у копіюванні документів із обмеженим доступом. Мехеда, маючи допуск до державної таємниці, погодився і скопіював папку з грифом «таємно».

У подальшому, протягом кількох місяців, з періодичністю приблизно один раз на тиждень, Мехеда копіював для знайомого документи, що містили державну таємницю, зокрема відомості у сфері оборони, діяльності Служби безпеки України, зовнішньої політики держави тощо. За ці послуги отримав 3000 доларів.

Тоді ж у 2007 році знайомий запропонував прибути до Москви, Російської Федерації для зустрічі з особами, які мають інтерес щодо співробітництва. Так Мехеда познайомився із двома співробітниками 5-ої Служби Федеральної служби безпеки РФ, один із яких представився працівником Міністерства закордонних справ РФ. Йому за грошову винагороду запропонували збирати та передавати РФ відомості щодо вектору зовнішньої політики України, ситуації в окремих регіонах, забезпечення обороноздатності, діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб.

Після того протягом приблизно 3-6 місяців 2007 року чиновник копіював документи українського уряду, які містили відомості, що становлять державну таємницю, для подальшої передачі співробітнику 5-ої Служби ФСБ РФ. За це отримав близько 800 доларів.

Відомо, що Мехеда заповнив для ФСБ анкету і росіяни присвоїли йому псевдонім «Григорий».

У 2010-му в одному з готелів міста Смоленськ РФ, за невідомих досудову слідству обставин, між співробітником 5-ої Служби ФСБ РФ і товаришем Мехеди виникла конфліктна ситуація, в результаті якої той не передав документи, що привіз на зустріч, і не отримав гроші.

Згодом співробітник 5-ої Служби ФСБ РФ зустрівся із Мехедою в одному з ресторанів Подільського району Києва і домовився, що той працюватиме самостійно, без свого конфліктного товариша. Чоловікові видали мобільний телефон і фотоапарат, щоб фотографувати документи, що циркулюють у Кабінеті Міністрів України, та карти пам’яті для накопичення знімків. Крім того, була погоджена наступна зустріч у м. Санкт-Петербург РФ для передачі карток зі знімками.

Протягом наступних кількох місяців Мехеда фотографував документи, що містили інформацію по лінії міжнародного співробітництва, обороноздатності, інфраструктурних проектів тощо, до яких мав доступ на роботі, у тому числі, з грифом «Для службового користування».

У подальшому відбулася зустріч в одному з ресторанів на Невському проспекті у м. Санкт-Петербург РФ. Чиновник передав ефесбешнику карту пам’яті з фотознімками документів і отримав 5000 доларів.

Із кінця жовтня 2010-го і до лютого 2015 року Мехеда через невстановлені судом причини не мав контактів із представниками спецслужб РФ, залишивши при собі наданий раніше співробітником 5-ої Служби ФСБ РФ мобільний телефон.

Взимку 2015-го на цей телефон зателефонував співробітник 5-ої Служби ФСБ РФ, що представився колегою «Володимира Івановича» (попереднього співробітника 5-ої Служби ФСБ РФ) і попросив зустрітися найближчим часом у Мінську Республіки Білорусь.

В одному з ресторанів Мінська відбулася зустріч і Мехеді запропонували продовжити співпрацю. Чиновник погодився на умовах грошової винагороди. Крім того, йому видали новий мобільний телефон із заздалегідь встановленим спеціальним програмним забезпеченням: «ViPNet Client» та «ViPNet Connect» для конфіденційного зв‘язку.

У період 2015-2018 років обвинувачений знову фотографував документи і пересилав через захищені месенджери. За передану інформацію отримував від 2 до 5 тисяч доларів США під час особистих зустрічей у Білорусі, Кіпрі, у Вірменії та Азербайджані.

Влітку 2018-го у місті Баку Азербайджанської Республіки обвинувачений був переданий на зв’язок іншому представнику спецслужб — співробітнику тої ж 5-ої Служби ФСБ РФ

З того часу і по 07.02.2022 він збирав службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабінету Міністрів України, роблячи фото і пересилаючи. Йому платили від 4 до 10 тисяч доларів під час особистих зустрічей на території Азербайджану, Туреччини, Кіпру.

Зокрема, обвинувачений переслав копії таких документів: розвідувальний огляд (за період з 15 по 21 листопада 2021 року) «Тенденції розвитку безпекового середовища у світі та довкола України» на 15 арк., розвідувальний огляд (за період з 22 по 28 листопада 2021 року) «Тенденції розвитку безпекового середовища у світі та довкола України» на 12 арк., розвідувальний огляд (ІІІ квартал 2021 року) «Російська Федерація: воєнно-політичні аспекти» на 12 арк., а також інформаційну довідку «Республіка Білорусь: вплив західних санкцій на економіку країни» на 3 арк.

Ці документи мають гриф «Для службового користування» і їх розголошення може завдати шкоди інтересам національної безпеки України.

7 лютого 2022 року обвинувачений надіслав працівнику ФСБ РФ відскановані зображення документів «Щодо невідкладних заходів реагування на виклики в енергетичній сфері», відскановані зображення довідок щодо проблемних питань, які потребують вирішення на Об’єкті № 1,2 Кабінету Міністрів України і довідки щодо практичної перевірки запасних пунктів управління окремих обласних державних адміністрацій з приміткою “таємно”.

2 квітня 2022-го співробітник СБУ склав рапорт про виявлене кримінальне правопорушення. 6 квітня у чиновника вдома провели обшук. Уже 8 числа Мехеда свою вину визнав повністю і дав показання по суті підозри.

У судовому засіданні чоловік повністю усе підтвердив. Сказав, що після 24 лютого 2022 року, тобто повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він перервав усі зв’язки з працівниками російських спецслужб, тепер шкодує про скоєне, розкаявся, не очікував що його дії можуть призвести до подібних наслідків.

Оскільки обставини ніким не оспорювалися, то суд обмежився допитом обвинуваченого, не досліджуючи інші докази.

Дії ексчиновника кваліфікуються як державна зрада, тобто шпигунство, надання іноземній державі та її представникам допомоги в підривній діяльності проти України, за попередньою змовою групою осіб.

Обіймаючи посаду в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, він понад 15 років збирав та передавав представникам ФСБ РФ інформацію, що містить державну таємницю, за грошову винагороду. Внаслідок його підривної діяльності настали тяжкі наслідки у вигляді повномаштабного вторгнення РФ на територію України.

В якості обставини, що пом’якшує покарання, суд зміг врахувати щире каяття та активне сприяння слідству.

Чоловіка засудили до 12 років ув’язнення із конфіскацією всього майна, оскільки він скоював злочини за грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів.