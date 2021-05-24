Правоохоронці Луганщини розкрили умисне вбивство шахтаря – підозрюваного затримано

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури викрито та затримано підозрюваного в умисному вбивстві гірника відокремленого підрозділу «Шахта Г. Г. Капустіна» АТ «Лисичанськвугілля».

Слідством встановлено, що близько 10.00-12.00 у день вбивства, 21 травня 2021 року, 51-річний мешканець м. Привілля, прибирав прилеглу територію шахти та зустрів знайомого, з яким мав неприязні стосунки. У подальшому між гірником та підозрюваним виникла словесна перепалка, під час якої останній декілька разів вдарив чоловіка у грудну клітку та інші частини тіла ножем. Від отриманого прямого ножового поранення серця та інших тілесних ушкоджень потерпілий помер. Знаряддя злочину нападник забрав з собою та зник з місця події.

Тіло шахтаря зі слідами насильницької смерті того ж дня знайшли поблизу вугледобувного підприємства.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність до вчиненого злочину та місцезнаходження 51-річного мешканця м. Привілля, якого затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції №3 Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

За вчинення тяжкого злочину підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської окружної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)