Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях КО «Київзеленбуд»

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві в межах кримінального провадження провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади міста Києва проводяться обшуки у приміщенні Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд».

Слідством встановлено, що між КО «Київзеленбуд» та приватним товариством був укладений договір підряду щодо виконання робіт з благоустрою Куренівського парку в Подільському районі.

По завершенню робіт сторони підписали акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеними об’ємами та вартістю.

Згідно висновку комплексної комісійної судової товарознавчої та судової економічної експертизи столичному бюджету завдано збитків на суму близько 800 тис. гривень.

5 жовтня за цим фактом повідомлено про підозру заступнику генерального директора «Київзеленбуд» та підряднику за 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв’язку із виникненням необхідності вилучення документів, які мають значення для кримінального провадження, 12 жовтня 2021 року на підставі ухвали суду у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» розпочато обшуки.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура