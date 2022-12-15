Правоохоронці столичного метро затримали псевдомінерку

Жінка зателефонувала на спецлінію та повідомила про замінування станції метрополітену. Поліцейські обстежили приміщення та не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян «мінерці» загрожує до шести років позбавлення волі.

Вночі, 14 грудня, до поліції метрополітену надійшло повідомлення від громадянки про те, що станція київського метро «Політехнічний інститут» замінована. На місце події виїхала співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група. Правоохоронці ретельно обстежили всі приміщення станції та не виявили жодних вибухових предметів.

Шляхом оперативних дій поліцейські встановили місцезнаходження правопорушниці та виїхали за адресою, де виявили псевдомінерку в стані алкогольного сп’яніння. Співробітники поліції затримали 47-річну місцеву мешканку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені за погодженням із Подільською окружною прокуратурою зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Найближчим часом суд обере порушниці запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Києва