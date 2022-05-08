Правоохоронці видворили раніше судимого іноземця за межі України

Поліцейські управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області викрили іноземця в порушенні міграційного законодавства та видворили його за межі України.

За словами начальника управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області Кирила Доценка, 56-річний іноземець відбував покарання в одному із виправних центрів Вінниччини за вчинення майнових злочинів.

6 травня за матеріалами міграційної поліції працівники управління державної міграційної служби виконали рішення суду та примусово повернули чоловіка в країну походження за порушення правил перебування іноземців в Україні.

Окрім того, відповідно до статті 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» за порушення вимог міграційного законодавства іноземцю заборонено в’їзд до України терміном на 5 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області