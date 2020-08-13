Правоохоронці викрили «схему» розкрадання майна держпідприємства

Зловмисники нібито підписували договори на виконання сільськогосподарських робіт з приватними підприємцями, однак ці роботи по факту проводили працівники державного підприємства. Водночас надалі за «виконані» роботи держпідприємство розраховувалося сільгосппродукцією за заниженими цінами.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що службові особи державного підприємства за попередньою змовою з представниками окремих комерційних структур організували протиправну схему заволодіння майном державного підприємства.

Відтак службові особи державного підприємства укладали угоди на виконання сільськогосподарських робіт з приватними суб’єктами господарювання. Проте фактично ці роботи виконували працівники державного підприємства. Надалі нібито за виконані роботи розраховувалися сільськогосподарською продукцією за заниженими цінами.

Вчора, 12 серпня, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативними працівниками ГУ КЗЕ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели 18 санкціонованих обшуків на території 6 областей України та м. Києва.

У ході обшуків вилучено документи, комп’ютерну техніку та носії інформації, які містять дані щодо протиправної діяльності окремих товариств та їхніх службових осіб.

На цей час триває досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)