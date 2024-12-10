Правоохоронці запобігли убивству сім’ї волонтерів із Черкащини

Служба безпеки та Національна поліція запобігли замаху на сім’ю волонтерів на Черкащині. Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій.

За результатами спецоперації в регіоні нейтралізовано злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку.

За матеріалами справи, мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку.

Для вчинення злочину зловмисники підготували 4 саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами.

У подальшому вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери.

Служба безпеки завчасно викрила злочинну групу і затримала двох її учасників «на гарячому», коли вони готувалися до проникнення у помешкання потерпілих.

Під час обшуків у фігурантів вилучено саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.

Наразі двом організаторам групи вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Також планується підозра їхньому спільнику.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Служба безпеки України