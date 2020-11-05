Правоохранители расследуют более 200 производств относительно уклонения от призыва

С начала этого года в Украине учтено более 200 уголовных производств относительно уклонения от призыва на срочную военную службу.

Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генпрокурора.

Так, в течение января-сентября 2020 года были учтены 229 уголовных производств по ст. 335 УК Украины (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава — ред.). Всего зарегистрировано 420 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 191 производство, в частности из-за отсутствия состава преступления. Также в суд направлено 78 производств.

Также отмечается, что больше всего правонарушений за уклонение от военной службы за январь-сентябрь этого года учтено в Одесской и Днепропетровской областях — по 40, во Львовской области — 27 и в Ивано-Франковской — 14.

Кроме того, сообщается, что за уклонение от призыва по мобилизации в течение января-сентября 2020 года были учтены 3 уголовных производства. Всего зарегистрировано 5 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыты 2 производства, в частности из-за отсутствия состава преступления. Ни одно производство не направлено в суд.

Сообщается, что по ст. 336 УКУ — уклонение от призыва по мобилизации 2 производства учтено в Киевской области и 1 — во Львовской области.

Напомним, 1 октября этого года в Украине начался осенний призыв на срочную службу в армии, который продлится до конца декабря 2020 года.

Как сообщалось, в Вооруженные Силы Украины осенью будут призваны на более чем 1,5 тысячи человек меньше от ранее запланированного.