Президенту АТ АКБ «АРКАДА» повідомлено про підозру у привласненні ₴50 млн.

У четвер, 3 вересня 2020 року, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва детективами СУ ГУНП у м. Києві при оперативному супроводженні Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України повідомлено про підозру Президенту АТ АКБ «АРКАДА» у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» у сумі 50 млн гривень (ч. 5 ст. 191КК України).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду Голови правління АТ АКБ «АРКАДА», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА».

Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ «АРКАДА» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У приміщенні АТ АКБ «АРКАДА», а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки.

Нагадаємо, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 25.08.2020 «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних», у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Києва