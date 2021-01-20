Прикарпатець втратив 50 тисяч гривень, замовивши авто через інтернет

Житель Калуша вирішив придбати авто онлайн, однак псевдопродавець вимагав передоплату. Чоловік перерахував гроші, а шахрай зник.



Про це повідомили у пресслужбуі поліції Івано-Франківської області.

Коли калушанин зрозумів, що його обдурили, звернувся до правоохоронців, і повідомив, що його ошукали.

“Як повідомив потерпілий, він через інтернет-мережу знайшов оголошення про продаж автомобіля. Опісля чоловік зідзвонився із нібито продавцем вказаного транспортного засобу, аби обговорити деталі покупки. Обов’язковою умовою продавця була передоплата на номер банківського рахунку. Заявника такі умови угоди влаштували. Він здійснив перерахунок коштів, але автомобіль так і не отримав”, – йдеться у повідомленні.

Покупець кілька разів намагався зв’язатися з продавцем, однак зв’язку з ним не було.

Житель Калуша зрозумів, що авто він так і не отримає, а грошей позбувся. Отож він звернувся за допомогою в поліцію.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайських дій та розшукують зловмисників.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці застерігають, при купівлі онлайн перевіряйте інформацію про продавців.

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