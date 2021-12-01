Прикарпатець, який згвалтував пенсіонерку, отримав 3,5 роки ув’язнення

13 липня 2021 року 36-річний обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, проник до квартири 69-річної потерпілої.

На той момент жінки не було в квартирі. Він дочекався, коли вона повернеться і напав.

«Застосовуючи психологічний тиск, шляхом погрози фізичною розправою із застосуванням кухонного ножа, який знайшов у її ж квартирі, та застосовуючи фізичну силу до потерпілої, став викручувати їй руки та наніс удар кулаком правої руки у ліву скроню голови потерпілої, від чого вона впала на підлогу в результаті чого отримала тілесні ушкодження у вигляді садна та забійної рани в ділянці голови, синця та садна в ділянці правої руки, які згідно з висновком судово-медичного експерта відносяться до легких тілесних ушкоджень, які викликали короткочасний розлад здоров`я. Після цього, обвинувачений, розірвавши одяг потерпілої, в який вона було одягнута, долаючи фізичний опір потерпілої, вчинив щодо неї дії сексуального характеру, без добровільної згоди потерпілої», — йдеться у вироку суду.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений беззаперечно визнав себе винуватим у скоєні злочинів, передбачених ч.1 ст.162 та ч.1 ст.152 КК України, суду дав показання про те, що злочини вчинив при вищезазначених обставинах. Просить суд не допитувати свідків та не досліджувати письмові докази, оскільки повністю погоджується з висновками досудового розслідування. Просить суд суворо його не карати.

Потерпіла у судовому засіданні підтвердила, що події 13.07.2021 року відбувались так, як відображені в обвинувальному акті. Крім того просила суд покарати обвинуваченого по закону, а саме обрати йому покарання пов`язане з позбавленням волі.

Суд визнав чоловіка винним і призначив остаточне покарання у виді позбавлення волі терміном на 3,5 роки.

Вирок виніс суддя Андрій Бейко за участю прокурора Кравця В.В. // Галичина