Привласнення ₴8 млн. на ремонті теплових пунктів – повідомлено про підозру керівнику управління столичної РДА

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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва в межах провадження за фактом заволодіння 8 млн грн, виділених на ремонт теплових пунктів у Шевченківському районі, повідомлено про підозру у службовій недбалості виконувачу обов’язків керівника Управління Шевченківської РДА (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у 2020 році між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та рядом підприємств було укладено договори щодо капітального ремонту (модернізації) модульних теплових пунктів житлових будинків на території району.

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Встановлено, що вартість обладнання, яке постачалося, майже втричі перевищувала ціну даних модулів ІПТ у постачальника – виробника продукції.

Проведеною в ході слідства експертизою встановлено, що збитки через завищення вартості обладнання складають понад 8 млн грн.

За результатами розслідування виконувачу обов’язків керівника згаданого Управління повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Раніше в межах цього провадження повідомлено про підозру двом керівникам підрядних підприємств та двом інженерам комунального підприємства у привласненні коштів та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ДСР НП України.
Слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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