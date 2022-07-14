Привласнення ₴8 млн. на ремонті теплових пунктів – повідомлено про підозру керівнику управління столичної РДА

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва в межах провадження за фактом заволодіння 8 млн грн, виділених на ремонт теплових пунктів у Шевченківському районі, повідомлено про підозру у службовій недбалості виконувачу обов’язків керівника Управління Шевченківської РДА (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у 2020 році між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та рядом підприємств було укладено договори щодо капітального ремонту (модернізації) модульних теплових пунктів житлових будинків на території району.

Встановлено, що вартість обладнання, яке постачалося, майже втричі перевищувала ціну даних модулів ІПТ у постачальника – виробника продукції.

Проведеною в ході слідства експертизою встановлено, що збитки через завищення вартості обладнання складають понад 8 млн грн.

За результатами розслідування виконувачу обов’язків керівника згаданого Управління повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Раніше в межах цього провадження повідомлено про підозру двом керівникам підрядних підприємств та двом інженерам комунального підприємства у привласненні коштів та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ДСР НП України.

Слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура