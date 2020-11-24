Привласнення, розтрата майже ₴150 тис. — на Харківщині судитимуть двох посадових осіб

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом привласнення, розтрати майна за попередньою змовою, службового підроблення (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, між двома державними установами укладено договір про закупівлю послуг щодо проведення лабораторних досліджень.

Достовірно знаючи, що послуги з проведення лабораторних досліджень проведено не в повному обсязі, директор однієї держустанови внесла завідомо неправдиві відомості до акту виконаних робіт. У свою чергу, керівником іншої ДУ підписано вказаний документ. У подальшому на підставі зазначеного акту виконаних робіт безпідставно перераховано грошові кошти на рахунок першої держустанови.

Таким чином, неправомірними діями зазначених осіб здійснено розтрату майже 150 тис. грн.

Крім того, під час досудового розслідування прокурором пред’явлено цивільний позов на вказану суму.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління ГУНП в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури