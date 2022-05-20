Призначеному окупантами «начальнику народної поліції м. Бердянськ» повідомлено про підозру

Подільською окружною прокуратурою міста Києва заочно повідомлено про підозру громадянину України у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний наприкінці лютого 2022 року, в умовах воєнного стану, перебуваючи на території тимчасово окупованого міста Бердянськ Запорізької області, прийняв пропозицію представників збройних сил російської федерації про співпрацю та був проголошений начальником народної поліції м. Бердянськ.

Після призначення на вказану посаду підозрюваний, використовуючи надані незаконними органами влади повноваження, сприяє державі-агресору шляхом надання її представникам інформації щодо зброї, наявної у мешканців міста, підприємців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, працівників правоохоронних органів, учасників АТО/ООС тощо.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура