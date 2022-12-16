Про підозру у держзраді повідомлено працівниці міграційної служби з Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури головному спеціалісту міграційної служби з Луганщини повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що з початку липня 2022 року 35-річна мешканка Старобільщини, будучи працівником правоохоронного органу, добровільно почала співпрацювати з представниками держави-агресора.

Після захоплення території Луганщини вона зрадила присязі та пізніше почала «службу» в так званому «Міловському районному відділі внутрішніх справ мвс лнр».

Підозрювана своїми діями шкодить суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – працівники Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

За держзраду передбачено покарання –15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури