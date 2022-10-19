«Продав» у соцмережах уявну військову амуніцію – у Тернополі судитимуть шахрая

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Львівщини, що заволодів грошовими переказами 9 громадян за військову амуніцію, якої у нього насправді не було (ч. 2 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що житель Львівщини впродовж квітня-серпня торгував в Інтернеті касками, тактичними окулярами, рукавицями та іншою амуніцією для військових, яких у нього ніколи не було в наявності.

Знайшовши у соцмережах дописувачів, які терміново шукали речі для військових, чоловік писав їм у месенджер, пропонуючи товар та рахунок для оплати. Отримавши кошти за уявну амуніцію, шахрай більше не виходив на зв’язок. У такий спосіб чоловік виманив понад 20 тис грн у довірливих громадян, проте зловмисника викрили правоохоронці.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Дії шахрая, який у воєнний час спекулював на довірі громадян та бажанні допомогти військовим, оцінюватиме суд.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури