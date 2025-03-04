Продавали канабіс у… щелепах – у Києві повідомлено про підозри чотирьом наркоторговцям

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру групі з чотирьох осіб за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту канабісу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).



Встановлено, що спільники продавали наркотичні засоби як з рук в руки, так і надсилали поштою у пластикових щелепах.

Викрили торгівців під час проведення оперативної закупки. Загалом у них вилучили 1,5 кг канабісу вартістю орієнтовно 1 млн гривень.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення організаторів незаконного бізнесу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводу ВКП Печерского УП ГУНП у місті Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури