Продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів – втрапив за ґрати на 7 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав жителя Луцька винуватим у шахрайстві та закінченому замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України) і призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, спритника затримали 03 липня 2020 року на Волині під час одержання коштів – 200 000 доларів США.

У таку суму шахрай, який хизувався приналежністю до “масонів” та знайомствами серед політичної еліти України та бізнесових кіл, оцінив своє сприяння в призначенні громадянина на посаду Міністра Кабінету міністрів України.

Слідство встановило також, що у травні 2016 року він “продав” ще дві високих посади за 285 000 доларів США.

Надалі чоловік, який перебуває під вартою, відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури