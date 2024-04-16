Продаж в інтернеті шин до автомобіля обійшлась прикарпатцю втратою майже 80 тис. гривень
Щодня громадяни потрапляють в пастки аферистів. Не перевіряючи інформації, громадяни переходять за фішинговими посиланнями. І як результат, шахраї збагачуються їхнім коштом.
Майже 80 000 гривень списали аферисти з банківського рахунку жителя Івано-Франківська. Зі слів заявника, в мережі Інтернет виставив оголошення про продаж автомобільних шин. З чоловіком одразу ж зв’язався покупець та обумовив умови покупки.
Надалі аферист надіслав потерпілому повідомлення з посиланням оформлення інтернет-доставки. Однак, це виявилося шахрайською пасткою. Як тільки чоловік перейшов за посиланням та ввів дані банківської карти, одразу ж отримав сповіщення про списання коштів.
Поради поліцейських, щоб не попастися на гачок шахраїв:
– ні за яких умов не переходьте за посиланням отриманим від сторонніх осіб;
– всі операції за здійснення угоди й проведенню оплати повинні виконуватися виключно на сайті, на якому продавець розмістив оголошення про продаж;
– якщо підозрюєте, що з вами спілкується шахрай-завершуйте розмову;
– в жодному разі не повідомляйте стороннім особам дані своїх платіжних карт, пароль, СVV-код.
Не дайте себе ошукати!
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet