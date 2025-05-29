Програмне забезпечення з переплатою ₴180 млн.: БЕБ виявило ризикову закупівлю ДП «Ліси України»

Аналітики Бюро економічної безпеки України під час аналітично-пошукової роботи виявили тендер на закупівлю програмного забезпечення за значно завищеною вартістю. Тендер оголосило Державне підприємство «Ліси України». Йдеться про послуги з впровадження системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP очікуваною вартістю майже 240 млн грн.

Фахівці Бюро виявили потенційні ризики завищення очікуваної вартості закупівлі більше ніж на 180 млн грн.

«Окрім того, аналітики зафіксували ознаки встановлення дискримінаційних вимог до учасників тендеру. Це може свідчити про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника публічної закупівлі», – зазначив заступник Директора БЕБ Андрій Пащук.

Також Пащук наголосив, що подібні дії посадовців порушують принципи закупівлі щодо максимальної економії, ефективності та пропорційності, а також недискримінації учасників та рівного ставлення до них, що визначені пунктами 2 та 4 частини першої статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі».

З метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень, упередження неефективного використання бюджетних коштів та можливих зловживань, аналітики БЕБ направили рекомендаційні листи з пропозицією перевірити зазначену закупівлю ДП «Ліси України» до Державної аудиторської служби України та Антимонопольного комітету України.

Довідково: ERP (Enterprise Resource Planning system) – система планування ресурсів підприємства – це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям автоматизувати та інтегрувати основні бізнес-процеси, такі як облік, фінанси, виробництво, ланцюжок поставок, продаж та управління персоналом тощо.

Бюро економічної безпеки України