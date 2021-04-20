Прокуратура оскаржила виправдальний вирок екснардепу Пашинському

Прокуратура оскаржила вирок суду першої інстанції, який виправдав народного депутата України V-VIIІ скликань Сергія Пашинського у справі про вогнепальне поранення жителя Київської області В’ячеслава Хімікуса.

Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

У пресслужбі підтвердили, що оскаржили виправдальний вирок. Апеляцію подано до Київського апеляційного суду.

“Просимо скасувати вирок і відправити на новий судовий розгляд”, — додали в пресслужбі.

Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав народного депутата України V-VIIІ скликань Сергія Пашинського у справі про вогнепальне поранення жителя Київської області В’ячеслава Хімікуса.

Прокуратура наполягала в суді на семирічному терміні покарання для ексдепутата Верховної Ради Сергія Пашинського (“Народний Фронт”), який стріляв у жителя Київської області В’ячеслава Хімікуса, за що той отримав компенсацію і відмовився від претензій до Пашинського.

Житель Київської області Хімікус, в якого стріляв Пашинський, прийняв рішення відкликати цивільний позов, повідомила його адвокат Марина Парінова.

Як раніше повідомляв УНН, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пізніше Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину.