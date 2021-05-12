Прокуратура проводить обшуки в Спецжитлофонді — підозрюють розкрадання ₴10,5 млн.

Подільська окружна прокуратура м. Києва спільно з УСР в місті Києві ДСР НП України проводить обшуки в офісі КП «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між КП «Спецжитлофонд» та підрядним підприємством було укладено низку договорів підряду на виконання будівельних робіт.

У ході слідства встановлено, що керівник підрядної організації вступив у змову із службовими особами КП «Спецжитлофонд», які підписали акти прийому виконаних будівельних робіт, без фактичного їх виконання в повному обсязі та якості.

12 травня 2021 року на підставі ухвали суду у приміщеннях КП «Спецжитлофонд», а також в офісах групи компаній, пов’язаних з підрядною фірмою, розпочато обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Київська міська прокуратура