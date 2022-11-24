Прокурора окружної прокуратури на Одещині викрито на одержанні хабара 3 тис доларів США за “злив” справи

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора прокурору однієї з окружних прокуратур міста Одеси повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, прокурор вимагав та одержав від громадянина 3 тис доларів США. За ці кошти він пообіцяв висловити в судових дебатах пропозицію щодо обрання обвинуваченому у вчиненні грабежу покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. Про це йдеться у повідомленні ОГП

Правоохоронці затримали його під час одержання неправомірної вигоди.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.