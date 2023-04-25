Прокурори відстояли в апеляції вирок для жінки, яка вбила знайомого

Прокурори Львівської обласної прокуратури відстояли в суді апеляційної інстанції вирок 44-річної жінки за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Її засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що в одній із квартир у місті Стебник (Дрогобицький район) засуджена проживала разом із своїм 48-річним знайомим. Співмешканці часто зловживали розпиванням алкогольних напоїв.

Під час чергового застілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт, в ході якої, фігурантка взяла ніж та вдарила ним потерпілого у груди.

Від отриманих травм останній помер на місці.

Львівський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів, залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а вирок суду першої інстанції без змін.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури