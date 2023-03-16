Прокурори відстояли вирок чоловіку, який задушив власну дружину

Прокурори Лозівської окружної прокуратури Харківської області в Дніпровському апеляційному суді відстояли вирок, яким чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у жовтні 2017 року в Лозовій 56-річний чоловік вбив власну дружину. Встановлено, що між подружжям регулярно виникали конфлікти через те, що засуджений пиячив і агресивно поводився.

Чергова сварка закінчилась трагічно — у ході суперечки чоловік повалив потерпілу на диван і задушив її.

Під час судового розгляду вбивця свою вину не визнавав та пояснював, що просто притиснув дружину до дивану на декілька секунд, аби заспокоїти, після чого вийшов з кімнати.

Однак наведених стороною обвинувачення доказів виявилось достатньо, щоб Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді 9 років ув’язнення. Не погодившись із вказаним вироком, чоловік оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду в задоволенні апеляційної скарги відмовлено та залишено в силі вирок суду першої інстанції.

Харківська обласна прокуратура