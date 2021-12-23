Проти ексфутболіста збірної України Селезньова відкрили кримінальну справу

Журналіст і ведучий футбольного шоу «ТаТоТаке» Андрій Сеньків повідомив, що за його заявою поліція відкрила кримінальну справу на форварда «Миная», екснападника збірної України Євгена Селезньова.

«Поліція відкрила кримінальне провадження у цій справі. Стаття 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста». Позбавлення волі на строк до трьох років», – написав у себе у Facebook Сеньків.

Нагадаємо, Селезньов, не вдоволений заявами журналіста в ефірі, телефоном пригрозив приїхати в студію і побити Сеньківа.

Запис цієї й інших розмов із футболістом Сеньків виклав у мережу. // LB.ua