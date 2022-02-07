Проведення підривної діяльності проти України в окупованому Криму – двом експравоохоронцям повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури автономії двом колишнім заступникам начальника Сімферопольського міського управління Головного управління МВС в АР Крим повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, під час окупації півострова у 2014 році підозрювані зрадили присязі та перейшли на службу до незаконно створеного «Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим», яке пізніше увійшло до складу «Міністерства внутрішніх справ РФ».

Вони обійняли посади «заступника начальника поліції МВС Республіки Крим» та «заступника начальника поліції охорони громадського порядку управління МВС Росії у м. Ялта». Шляхом безпосередньої участі в роботі незаконно створених правоохоронних органів підозрювані сприяли становленню окупаційної адміністрації РФ. А також вони надавали допомогу представникам держави-окупанта у проведенні підривної діяльності проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами прокуратури АР Крим та м. Севастополя