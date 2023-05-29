Прийшов до хати та побив господаря: на Волині затримали зловмисника

Інцидент трапився 26 травня у селі Ратнів Луцького району.

Ввечері до обласної лікарні каретою швидкої допомоги з тілесними ушкодженнями доставили 45-річного жителя району. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.

Співробітники оперативно встановили обставини отримання тілесних ушкоджень. З’ясувалося, напередодні у постраждалого виник конфлікт із 18-річним односельцем. Ввечері, будучи напідпитку, молодик прийшов до його будинку та жорстоко побив.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ІТТ.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області