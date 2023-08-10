Привласнення ₴140 тис. на ремонті укриттів для ліцеїв – на Житомирщині представницю підрядника підозрюють у шахрайстві та підробленні документів

За процесуального керівництва Звягельської окружної прокуратури уповноваженій особі підрядника повідомлено про підозру у шахрайстві, що завдало значної шкоди, та у складанні і видачі завідомо підроблених офіційних документів (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України).

Слідство встановило, що злочин скоєно під час виконання поточного ремонту укриттів двох ліцеїв у Звягельському (раніше Новоград-Волинський) районі.

Так, минулого року приватний підприємець підрядився відремонтувати протирадіаційні укриття навчальних закладів за бюджетні кошти на загальну суму понад 5 млн грн.

При цьому укладення договорів із сільською радою та виконання усіх пов’язаних з ремонтом зобов’язань підрядник доручив своїй уповноваженій особі, яка представляла його інтереси за нотаріально завіреним дорученням.

Однак уповноважена представниця, розпоряджаючись великою сумою бюджетних коштів, шахрайським способом заволоділа частиною грошей.

Підозрювана внесла до офіційних документів недостовірні відомості, збільшивши кількість найманих працівників та розмір нарахованого на їхню зарплату єдиного соціального внеску, суму якого так і не перерахувала до фіскальної служби. Унаслідок такої оборудки заволоділа понад 140 тис. грн.

Зловживання з бюджетними коштами викрито Звягільською окружною прокуратурою спільно зі Звягельським райвідділом поліції, який проводить досудове розслідування. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури