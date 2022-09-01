Призначені для онкохворих ліки житомирські ділки збували «на стороні»

Житомирською обласною прокуратурою, у межах процесуального керівництва досудовим розслідуванням, скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно чотирьох осіб, які причетні до заволодіння лікарськими засобами, придбаними за бюджетні кошти (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 191 КК України).

За даними слідства, злочинну схему з реалізації ліків – хіміотерапії, якою забезпечують медичні заклади за бюджетні кошти та які призначені для лікування онкохворих, розробили і втілювали медичні працівники, приватні особи та менеджер комерційної аптеки.

Так, завідувач відділенням, який і лікував онкохворих, знаючи, що призначені ліки з хіміотерапії пацієнт не буде отримувати та використовувати для подальшого свого лікування, насправді у його медичній картці не зазначав такий факт. Натомість спільниця підозрюваного – медсестра – у відповідних документах відмічала, що хворий ліки отримав, про що підроблявся його підпис. Потім медпрепарати, подекуди це повний курс лікування, списувалися як використані та відправлялися для реалізації «на стороні».

Пособник, у свою чергу, доставляв «списану» хіміотерапію «замовникам», один з них – депутат з Хмельниччини, працівник комерційної аптеки – які обіцяли збути крадені медпреапарати в інших областях.

За результатами низки експертиз, онкохворим не видано ліків майже на 180 тис. грн, якими заволоділи фігуранти провадження.

Під час проведених за місцем роботи та проживання обшуків на території двох областей виявлено та вилучено партію «списаних» ліків, а також документацію з внесеними до неї недостовірними даними про видачу медпрепаратів пацієнтам.

При цьому, за ухвалами суду працівників медзакладу відсторонено від посад, а також з метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно фігурантів.

Злочинну схему викрито завдяки скоординованим діям Житомирської обласної прокуратури, Управління СБ України в області, СУ Головного управління

Нацполіції в області та Управління Північного офісу Держаудитслужби в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури