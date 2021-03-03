Псевдобанкір обманом заволодів грошима мешканця міста Ромни

Зловмисник, назвавшись працівником банку, видурив у 46-річного чоловіка 25 000 гривень. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки афериста.

До Роменського районного відділу поліції із заявою про злочин звернувся житель міста Ромни. Чоловік розповів правоохоронцям, що вдень на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, в якому йшлося про наявність в нього заборгованості. Зателефонувавши за номером, зазначеним у повідомленні, йому відповів чоловік, який назвався працівником банку.

Для уточнення цієї інформації, він попрохав потерпілого назвати йому номер банківської картки та іншу конфіденційну інформацію по ній. Що чоловік і зробив.

Після чого зв’язок з банківським працівником перервався. Перевіривши рахунок, роменчанин зрозумів, що потрапив «на гачок» афериста та звернувся за допомогою до поліції.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», у рамках якого встановлюють особу зловмисника.

Поліція вкотре застерігає громадян від надмірної довірливості, і попереджають, що будь-які операції по банківським рахункам, будь-яку інформацію про стан рахунку, його залишки, заборгованість, процентні ставки та всі інші подібні питання необхідно вирішувати тільки особисто і лише у приміщенні самого банку.

Тож будьте уважні та передбачливі, і тоді вам не доведеться стати жертвою злочину. // Панорама