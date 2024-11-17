Псевдобанкір обшахраював жителя Тернопільщини на 100 тисяч

Громадяни продовжують довіряти невідомим особах, які представляються співробітниками фінансових установ. Аферисти розповідають потенційним жертвам про блокування рахунків, про збій системи та просять повідомити персональні дані. Як наслідок, місцеві мешканці після спілкування з пройдисвітами отримують сповіщення про зняття готівки.

Від такого роду злочину потерпів й 61-річний житель Чортківського району. Додзвонювач, який представився працівником банку повідомив чоловіку про автоматизоване блокування карткового рахунку. Аби усунути даний недолік він попросив назвати реквізити електронного гаманця та вміст смс-повідомлення, що й зробив заявник. Вже через певний проміжок часу потерпілий отримав сповіщення про успішно здійсненну транзакцію. Аферисти викрали з його банківського рахунку понад 100 000 гривень.

За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування відповідно до частини 4 статті 190 ( шахрайство) Кримінального кодексу України

Працівники поліції звертаються до власників карткових рахунків:

не повідомляйте ПІН-код картки та ні в якому разі не зберігайте ПІН-код у гаманці чи разом з карткою;

не повідомляйте ваші персональні дані (пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

Працівники банку ніколи не перевіряють ваші персональні дані. Окрім цього не потрібно розголошувати коди, які приходять вам на ваш мобільний номер, і не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр.

У разі, якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте телефонну розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області