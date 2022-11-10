Псевдобанкір ошукав чернівчанина на суму понад 113 тисяч гривень

Правоохоронці застерігають, що неможливо захистити банківські рахунки в телефонній розмові. Працівники поліції наголошують, що співробітники банківських установ ніколи не запитують ПІН-код до картки чи СVV-код, вказаний на звороті картки, або термін дії картки.

Учора, 9 листопада, до поліції звернувся 45-річний чернівчанин, який став жертвою шахрайства. Заявник розповів поліцейським, що невідома особа, у телефонній розмові представилася співробітником фінансової установи.

Псевдобанкір, увійшовши в довіру до чоловіка, шахрайським шляхом дізнався всі необхідні персональні дані до банківського рахунку чернівчанина. Внаслідок такої операції потерпілий втратив понад 113 тисяч гривень.

Відомості про вказану подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції застерігають громадян не довіряти телефонним дзвінкам від незнайомих або малознайомих співрозмовників, а також в жодному разі не розголошувати персональні дані. Саме таким чином шахраї отримують доступ до ваших банківських рахунків.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області