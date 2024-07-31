Псевдоволонтерка збирала донати нібито для Збройних сил України

Слідчі повідомили про підозру жінці, яка ошукала громадян під приводом збору коштів на генератори та автівки для українських військових. Наразі встановлено вісім потерпілих, які перерахували близько 20 тисяч гривень на відкриті шахрайкою рахунки. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Викрили зловмисницю оперативники Голосіївського управління поліції. 28-річна мешканка Київщини розміщувала в закритих групах одного з месенджерів реальні звернення від військовослужбовців про потреби для їхніх підрозділів, але, при цьому вказувала номер власної банківської картки та банківського рахунку.

Так, жінка шахрайським шляхом заволоділа щонайменьше двадцятьма тисячами гривень та витратила їх на власний розсуд. За місцем мешкання «псевдоволонтерки» правоохоронці провели обшук, в результаті якого виявили та вилучили речові докази, які підтверджують її протиправну діяльність: телефони з переписками та банківські картки.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили порушниці про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Повне коло потерпілих та остаточна сума збитків встановлюються.

Відділ комунікації поліції Києва