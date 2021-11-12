Психотропні речовини та прекурсори на понад ₴15 млн. – на Київщині викрито нарколабораторію

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та припинено злочинну діяльність осіб, які займались виготовленням психотропних речовин у особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).

Слідством встановлено, що четверо мешканців столиці та Київської області в одному з нежитлових приміщень на території міста Бровари облаштували нарколабораторію.

У ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 20 кг амфетаміну, 120 кг рідкого амфетаміну, 600 л прекурсорів, 5 кг пропену, 10 кг карбоміту, лабораторне обладнання та чорнові записи, у тому числі з рецептами виготовлення психотропних речовин. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить понад 15 млн грн.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох громадян, причетних до функціонування нарколабораторії. Готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід — Управління боротьби з наркозлочинністю Київської області ДБН Нацполіції України, силове супроводження здійснювалось спецпідрозділом поліції КОРД.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура