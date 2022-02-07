Пьяный россиянин поджег подругу и детей – два ребенка погибли

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Иркутской области, которого подозревают в убийстве двух детей (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК).

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, из-за ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою подругу и детей, после чего поджег их. В итоге погибли дети в возрасте года и четырех лет. Пострадавшую женщину и младенца госпитализировали с ожогами.

Тела детей нашли 5 февраля во время тушения пожара в доме в деревне Тимирязева Качугского района. После этого подозреваемого задержали, отметили в ведомстве. // Медиазона